Арт огляд: Надія Чорновіл, Олександра Бичкова Міжнародний ярмарок Palm Beach Modern + Contemporary, представлений ART MIAMI, став справжнім видовищем, на якому були представлені найкращі твори сучасного...
Звісно, кожен з нас знає історію джинсів. Завдяки Леві Строссу та його безкорисливій турботі про фермерських працівників світ ось уже 170 років не уявляє собі життя...
Запрошуємо підтримати захисників України та їх родини та взяти участь у благодійному аукціоні живопису “Київський арт-вернісаж», який відбудеться 6 квітня 2023 року у Національному музеї літератури України за...
У Лейк-Ворт (Флорида) 25-26 лютого 2023 року відбувся 29 фестиваль вуличного мистецтва. Це один із наймасштабніших у світі фестивалів на який злітаються митці, музиканти та фотографи...
Поки більшість арт-дилерів, колекціонерів, галеристів і художників переміщалися між основними майданчиками Miami Art Week 2022, наша увага була прикута до NFT і всього, що з ним...
Совершенно необязательно тяжело работать физически или каждый день ходить в офис и перебирать бумажки, чтобы иметь стабильный и высокий доход. ИТ индустрия позволяет зарабатывать дистанционно, а...
Тиждень мистецтва в Майамі протягом усього часу показував найважливіші теми та висвітлював їх для всього світу. Ми відвідали всі заходи в рамках Miami Art Week, щоб...
Поліція в Гостомелі, невеликому передмісті української столиці Києва, заарештувала вісім осіб, які, за словами офіційних осіб, намагалися вкрасти одну з фресок, яку Бенксі намалював там минулого...
Всесвітньо відомі старожитності Єгипту, включаючи Сфінкса і Великі піраміди Гізи, можуть бути втрачені через зміну клімату до кінця століття, попереджають експерти. Підвищення рівня моря, викликане зміною...
Влада США вилучила грецькі та римські старожитності у Шелбі Уайт, нью-йоркського філантропа, яка входить до ради директорів Метрополітен-музею. Група артефактів, вилучених в рамках конфіскації, оцінюється в...